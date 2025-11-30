مقتل طيّار اثر اصطدام طائرتين بالجو في أستراليا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اصطدمت طائرتان خفيفتان في الجو أثناء تحليقهما ضمن تشكيل على أطراف سيدني الأحد، ما أدى إلى تحطّم إحداهما ومقتل طيّارها، بحسب ما أعلنت السلطات.

وعثر عناصر الإنقاذ على جثة الطيار في أحراج قرب المطار في ضاحية ويدربرن في جنوب غرب سيدني، بحسب ما أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز.

وأفادت في بيان بأنه "تم إبلاغ الشرطة بأن طائرتين خفيفتين اصطدمتا في الجو قبل أن تتحطم إحداهما في منطقة أحراج قريبة".

وأضافت "عثرت أجهزة الطوارئ على جثة الطيار الذي يُعتقد بأنه الوحيد الذي كان على متن الطائرة".

وأوضحت بأن "الطائرة الثانية هبطت سلام في المطار ولم يتعرّض الطيار إلى أي إصابات"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وذكر مكتب سلامة النقل الأسترالي بأنه يحقق في حادث تصادم بين طائرتين بمقعدين ومحرك واحد من طراز "فان آر في-7".

وقال في بيان إنه "كما أُبلغ مكتب سلامة النقل الأسترالي، كانت الطائرتان ضمن تشكيل يضم أربع طائرات كان عائدا إلى البر في مطار ويدربرن عندما وقع الاصطدام".

وأضاف بأن "إحدى الطائرتين اللتين اصطدمتا هبطت بسلام لكن الأخرى تحطّمت وتعرّض الطيار إلى جروح أودت بحياته".