السوداني يبحث مع باراك سبل دعم استقرار سوريا وتعزيز التعاون الإقليمي

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ناقش رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، آليات تعزيز دور العراق في دعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها ومسار تعافيها الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك".

وأشار البيان إلى أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث السبل العملية التي يمكن للعراق من خلالها مواصلة دعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها وتعافيها الاقتصادي، بما يعزّز في الوقت نفسه استقرار العراق وازدهاره".

وأوضح أن "اللقاء استعرض وجهات النظر المتبادلة حول منع أي تصعيد إضافي في المنطقة، ودعم المسار الدبلوماسي لحلّ الخلافات، ووضع المنطقة على مسار من التعاون والنموّ الاقتصادي والاستقرار طويل الأمد".

وأكد باراك، وفقاً للبيان، على "الدور البنّاء والجوهري الذي يمكن للعراق أن يؤديه في تحقيق هذه الأهداف المشتركة".