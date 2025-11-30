التيار الكهربائي يعود إلى وضعه الطبيعي في إقليم كوردستان

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان أن وضع التيار عاد إلى وضعه الطبيعي ضمن مشروع روناكي.

وقال المدير العام لديوان وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، أردلان دوسكي، إن عودة الغاز إلى محطات الكهرباء مستمرة، وأن وضع التيار يعود إلى طبيعته كما كان قبل الهجوم على حقل كورمور الغازي.

وأكّد دوسكي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن "الوضع عاد إلى طبيعته في جميع الأحياء والأماكن التي حصلت على الكهرباء على مدار 24 ساعة، والأحياء التي لم تحصل بعد على التيار، ستعود إلى طبيعتها خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأشار إلى أن الكهرباء المتوفرة حاليًا هي 3100 ميغاواط، وأن هناك حاجة إلى 1100 ميغاواط فقط حتى يعود الوضع إلى طبيعته تمامًا، مؤكدًا أنه سيعود إلى طبيعته تمامًا خلال الساعات القادمة.

وفي الـ 26 تشرين الثاني الحالي، تعرض حقل كورمور للغاز في جمجمال بمحافظة السليمانية، لاستهداف تسبب بـ "انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء".

ويُعد حقل "كورمور" أكبر حقل غازي في إقليم كوردستان، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية (كونسورتيوم بيرل بتروليوم).

ويعتبر الحقل "العمود الفقري" لمنظومة الطاقة، حيث يزود محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية ودهوك بالوقود اللازم للتشغيل، وتوقفه يعني انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في الإقليم.