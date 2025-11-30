الجيش العراقي يوضح حقيقة الانفجار الذي سُمع قرب آلتون كوبري بمحافظة كركوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أثار دويّ انفجار قوي، صباح الأحد 30 تشرين الثاني 2025، قلق سكان منطقة (آلتون كوبري- پردێ) بمحافظة كركوك، قبل أن يعلن الجيش العراقي أن الصوت ناتج عن تفجير مسيطر عليه لمقذوفات قديمة.

وكشف ضابط رفيع في الجيش العراقي لكوردستان24 أن مصدر الصوت كان كمية كبيرة من القنابل والمقذوفات القديمة التي عُثر عليها في أحد مكبّات النفايات.

موضحاً أن لجنة متخصصة بإزالة الألغام والمواد غير المنفلقة وصلت من بغداد إلى كركوك لتنفيذ عملية التفجير.

وأضاف المسؤول أن عملية الإتلاف جرت في صحراء قرب منطقة قره‌درة، بين آلتون كوبري وقضاء الدبس، مشيراً إلى أنه لم تُسجَّل أي خسائر بشرية أو مادية.