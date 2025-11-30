"لن يتخذ أي خطوة أخرى".. العمال الكوردستاني يطالب تركيا بالإفراج عن أوجلان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد قيادي في حزب العمال الكوردستاني، آمد ملازغرت، أن حزبه "لن يتخذ أي خطوة أخرى" في عملية السلام مع أنقرة، مطالبا إيّاها بالإفراج عن الزعيم عبد الله أوجلان.
وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن العمال الكوردستاني حل نفسه في أيار/مايو تلبية لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.
وفي منطقة قنديل، قال القيادي في مخبأ حفره مقاتلون من حزبه "نفّذنا كل الخطوات التي بادر إليها القائد آبو (أوجلان)... ومن بعد هذه الخطوات لن تكون هناك أي خطوة أخرى".
وأضاف "من الآن فصاعدا، نحن في انتظار الدولة التركية التي يجب أن تتخذ هي الخطوات"، وفق ما نقلته فرانس برس.
وذكّر بأن "المطلبَين" الرئيسيين لحزبه هما "الحرية للقائد آبو" المسجون منذ 1999، و"الاعتراف الدستوري وبشكل رسمي بالشعب الكوردي في تركيا".
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذ حزب العمال الكوردستاني الذي لجأ معظم مقاتليه في السنوات العشر الماضية إلى مناطق جبلية في إقليم كوردستان، عدة خطوات تاريخية نحو إنهاء قتاله ضد تركيا التي شنّت بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم.
في تموز/يوليو، أقام الحزب مراسم لإلقاء السلاح حيث أحرق 30 مقاتلا بينهم أربعة قياديين أسلحتهم.
ومن قنديل، أعلن الحزب في 26 تشرين الأول/أكتوبر سحب جميع قواته من تركيا، داعيا أنقرة إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الحزب انسحاب قواته من منطقة زاب الحدودية الاستراتيجية المحاذية لتركيا في إقليم كوردستان.
وشكّلت تركيا في آب/أغسطس لجنة برلمانية تعمل على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكوردستاني والتي تتضمن إعداد الإطار القانوني لانتقال الحزب ومقاتليه إلى العمل السياسي.
وستحدد اللجنة أيضا مصير أوجلان (76 عاما) الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في حبس انفرادي في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ العام 1999.
ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة البرلمانية حتى نهاية العام الجاري، مع إمكان التمديد لها شهرين إضافيين في حال الضرورة.