لماذا تنعم كوردستان بـ24 ساعة كهرباء.. بينما يغرق العراق بالعتمة؟

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- نشر الكاتب والإعلامي العراقي فلاح المشعل، منشوراً على صفحته في موقع فيسبوك تناول فيه جملة من الأفكار والتداعيات التي رافقت عودة الكهرباء إلى إقليم كوردستان بعد الانقطاع الناتج عن الاستهداف الأخير لحقل الغاز المغذي لمحطات الإقليم.

وأوضح المشعل أن كوردستان تنعم بتجهيز كهربائي مستمر على مدار 24 ساعة، في وقت تعاني فيه مدن عراقية أخرى من أزمات مستمرة في هذا القطاع، مهنئاً سكان الإقليم بعودة الأمور إلى طبيعتها خلال ثلاثة أيام فقط من وقوع الهجوم.

وأشار إلى أن سرعة المعالجة في إقليم كوردستان جاءت "حتى قبل إعلان اللجنة التحقيقية نتائجها بشأن الجهة المتسببة بالهجوم"، مرجعاً ذلك – بحسب رأيه – إلى وجود "رجال دولة يهتمون بخدمة المواطنين".

وبيّن المشعل أن الفساد موجود في إقليم كوردستان لكنه "ضمن نسب محدودة لا تؤثر على مشاريع البنى التحتية والإعمار"، مشيراً إلى أن رؤوس الأموال الكوردية تُستثمر داخل الإقليم، بخلاف العديد من مدن العراق التي "يغادرها المستثمرون تهرباً من الابتزاز والتهديد أو خشية انكشاف ملفات الفساد".

وأضاف أن مليارات الدولارات صُرفت على قطاع الكهرباء في العراق دون تحقيق تحسن ملموس، رغم توفر النفط والغاز ومختلف أنواع الوقود.

كما اعتبر أن أزمة الكهرباء جزء من "مشكلات أكبر" تشمل قطاع الصحة والتعليم وانتشار السلاح المنفلت وملفات الفساد التي تظهر مع نهاية كل دورة حكومية، إضافة إلى النزاعات العشائرية وجرائم تهريب المخدرات.

وختم المشعل منشوره بالإشارة إلى أن البرلمان يضم أصحاب رؤوس أموال ينتظرون من خلال التشريعات والموازنة استعادة ما أنفقوه في الانتخابات، معتبراً أن ما تبقى هو طاختيار رئيس وزراء يقوم بدور المدير العام لتنفيذ طلبات القوى السياسية".