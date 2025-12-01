رئيس إقليم كوردستان يستقبل سفير سويسرا لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، سفير سويسرا لدى العراق، دانييل هون.

وفي مستهل اللقاء، أعرب نيجيرفان بارزاني عن تقديره وترحيبه بإعادة افتتاح السفارة السويسرية في بغداد، واصفاً إياها بالخطوة الهامة نحو تطوير العلاقات بين الجانبين.

وأكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون الثنائي بينهما، لا سيما في المجال الاقتصادي. كما ناقشا فرص عمل واستثمار الشركات السويسرية في إقليم كوردستان.

وتناول اللقاء أيضاً آخر التطورات في المنطقة وعدداً من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.