الرئيس بارزاني يستقبل مسؤول مكتب العلاقات في اتحاد الجالية الكوردستانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 1 كانون الأول 2025 في مصيف صلاح الدين (بيرمام)، رحيم رشيدي (مستر كورد)، مسؤول مكتب العلاقات الدولية في اتحاد الجالية الكوردستانية.

وجرى خلال اللقاء بحث دور ومكانة الجالية الكوردستانية وضرورة العمل والنضال القومي في المهجر. وقد وصف الرئيس بارزاني دور الجالية الكوردستانية بالمهم في سبيل المضي قدماً بالقضية العادلة للشعب الكوردي، مبدياً دعمه ومساندته الكاملة لإنجاح جهود الجالية، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا العمل يعد مشروعاً قومياً ووطنياً لجميع الكوردستانيين.

من جانبه، سلط مسؤول مكتب العلاقات الدولية في اتحاد الجالية الكوردستانية، الضوء على الأعمال والنشاطات التي تم إنجازها على المستوى الدولي خدمةً للقضية العادلة لشعب كوردستان.