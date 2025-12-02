السوداني يوجّه بوقف إنتاج غاز كورمور: خطوة كادت تُغرق كوردستان في الظلام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشف موقع "المونيتر" الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمراً لشركة "دانة غاز" - المشغّلة لحقل كورمور في إقليم كوردستان - بإبقاء إنتاج الغاز متوقفاً بشكل كامل، ريثما تنتهي اللجنة الوزارية من تحقيقاتها في الهجوم الصاروخي الذي استهدف الحقل مؤخراً.

وبحسب المصادر، فإن السوداني لم يقدم مبررات فنية واضحة لهذا القرار الذي وصفته حكومة الإقليم بـ"الاستفزازي"، حيث كان الامتثال له يعني إغراق الإقليم في ظلام دامس، وشلّ البنى التحتية الحيوية، نظراً لاعتماد محطات الكهرباء التي تغذي نحو ستة ملايين نسمة، بشكل شبه كلي على الغاز المنتج من هذا الحقل.

وفي تعليق لموقع "المونيتر"، أعرب مسؤول رفيع في حكومة إقليم كوردستان - فضّل عدم الكشف عن هويته - عن استغرابه الشديد من الموقف، قائلاً: "صُدمنا من جرأة السوداني؛ تخيّل الكارثة التي كنا سنواجهها لو نُفِّذ هذا الطلب".

وتشير التفاصيل إلى أن بغداد شكلت لجنة وزارية للتحقيق في الهجوم الذي وقع في 26 تشرين الثاني/نوفمبر وتسبب بانقطاع مؤقت للكهرباء. وقد منح السوداني اللجنة مهلة 72 ساعة لإعلان النتائج، إلا أن المهلة انقضت دون صدور أي تقرير رسمي.

وأمام هذه المعطيات، رفضت قيادة إقليم كوردستان الامتثال للتوجيهات الاتحادية، وأمرت باستئناف الإنتاج فوراً لتأمين الطاقة للمواطنين. ويأتي هذا التصعيد ليزيد من حدة التوتر في العلاقات السياسية بين بغداد وأربيل، التي تعاني أصلاً من خلافات معقدة حول ملفات النفط والموازنة، مما يلقي بظلال قاتمة على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم عقب انتخابات تشرين الثاني الماضي.

يُذكر أن حقل كورمور، الذي تديره شركة "دانة غاز" الإماراتية بالشراكة مع "نفرتيتي الهلال للبترول"، يعد أحد أكبر حقول الغاز في الإقليم، وقد تعرض لسلسلة هجمات منذ عام 2022، كان آخرها الهجوم الصاروخي أواخر الشهر الماضي.