باعتباره "الكتلة الأكبر".. ائتلاف "الإعمار والتنمية" يحسم موقفه ويتمسك بالسوداني رئيساً للحكومة المقبلة

أربيل (كوردستان24)- حسم ائتلاف "الإعمار والتنمية"، اليوم الثلاثاء، موقفه من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معلناً تمسكه الرسمي برئيسه محمد شياع السوداني مرشحاً وحيداً لرئاسة مجلس الوزراء، مستنداً في ذلك إلى "تجربته الناجحة" وثقل الائتلاف النيابي.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عقب اجتماع عقده الائتلاف برئاسة السوداني وحضور جميع أعضائه، اليوم (2 كانون الأول 2025)، لمناقشة التطورات السياسية والحوارات الجارية بين القوى المختلفة.

وأكد الائتلاف في بيانه أنه "يمثل الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي، والكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان"، معتبراً أن ترشيح السوداني يأتي استناداً إلى "نجاحه في رئاسة السلطة التنفيذية، وقدرته على إدارة الدولة في المرحلة السابقة".

وشدد المجتمعون على ضرورة "الالتزام بالتوقيتات الدستورية" للإسراع بتشكيل الحكومة، مشيرين إلى أهمية اعتماد برنامج حكومي شامل (سياسي، اقتصادي، وأمني) يكون قادراً على مواجهة التحديات الكبيرة، ويحقق تطلعات العراقيين في الإعمار والازدهار.

ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً للتكهنات بشأن مرشح الكتلة الأكبر، وليحدد مسار المفاوضات القادمة داخل البيت السياسي، معتمداً على الأرقام البرلمانية ورصيد الإنجاز الحكومي السابق.