أوكرانيا تقول إن القتال ما زال مستمرا في بوكروفسك رغم إعلان روسيا السيطرة عليها

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قالت القوات الأوكرانية الثلاثاء إن القتال ما زال مستمرا في مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في دونيتسك في شرق البلاد، غداة إعلان موسكو السيطرة عليها بعد أشهر من المعارك.

جاء ذلك غداة نشر قوات الدفاع الروسية فيديو قالت إنه يُظهر رفع العلم الروسي في ساحة المدينة.

وكتبت القيادة العسكريّة الشرقيّة الأوكرانيّة التي تتولى العمليات في تلك المنطقة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "تتواصل عمليات البحث والهجوم والقضاء على العدو في بوكروفسك".

وقالت، من دون أن تردّ بشكل مباشر على موسكو، إن القوات الروسيّة التي رفعت علمها في وسط المدينة أُجبرت على التراجع.

وأضافت أن روسيا حاولت الاستفادة من الطقس السيئ للتقدم إلى وسط المدينة، والتي كانت تعد ستين ألف نسمة قبل بدء الحرب في شباط/فبراير 2022.

وأظهر تحليل أعدته وكالة فرانس برس بناء على بيانات من مركز دراسات الحرب في واشنطن أن القوات الروسية حققت في الشهر الماضي أكبر تقدّم لها في أوكرانيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

AFP