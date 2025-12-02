البطريركية الكلدانية تدين قصف حقل كورمور وتصف الهجوم بـ "العبثي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت البطريركية الكلدانية، الممثلة برئيسها البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بشدة الاعتداء الذي استهدف حقل كورمور الغازي في إقليم كوردستان، والذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين والمؤسسات الحيوية في الإقليم.

واعتبرت البطريركية في بيانٍ لها، الثلاثاء، أن تلك الاعتداءات التي وصفتها بـ "العبثية واستعراض القوة"، أنها تعقّد المشهد العراقي ولا تحل المشاكل.

ودعت في بيانها، الأطراف السياسية العراقية بسرعة خصوصاً بعد انتهاء الانتخابات التشريعية لتوحيد الصف والتآزر والرؤية، وتنسيق المواقف، لاختيار حكومة وطنية جديدة بأسرع وقت، حكومة جادة تحاول حل جميع المشاكل المتراكمة بأسلوب الحوار المسؤول والشجاع وليس بعقلية فئوية لمصلحة البلد والمواطنين العراقيين في كل مكان.

وفي الـ 26 تشرين الثاني الماضي، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية إلى استهداف بطائرةٍ مسيّرة تسبب بـ "انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء".

وحينها قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، أوميد أحمد، إن الطاقة انخفضت بنحو 2600 ميغاواط من أصل 4 آلاف جراء الهجوم، مما يؤثر على تزويد المحطات التي تعمل بالغاز.

وأضاف "انقطع نحو 80% من التيار الكهربائي" في الإقليم حيث يقيم أكثر من 6.5 ملايين شخص.

وفي السنوات الأخيرة، استهدفت هجمات بالصواريخ أو المسيرات مرات عدة حقل كورمور للغاز الذي يقع بين مدينتي كركوك والسليمانية، ثاني كبرى مدن الإقليم.