ترامب: بات العراق أقرب إلى الولايات المتحدة بعد تدمير المنشآت النووية الإيرانية

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن وضع العراق الآن يختلف كثيراً عمّا كان عليه عندما لم تكن القدرات النووية الإيرانية قد أُزيلت بعد، مشيراً إلى أن العلاقات شهدت تغييرات كبيرة.

وأكّد الرئيس الأميركي في تصريحٍ لصحفيين في البيت الأبيض، أن إيران فقدت الآن الكثير من عامل القوة والتهديد، ولم تعد تمتلك الدور المتفوق الذي كانت تتمتع به سابقاً.

وأضاف: في السابق كانت إيران تؤدي دور المخرّب الرئيس في الشرق الأوسط، كما كان العراق واقعاً تحت تأثير طهران بشكل كبير.

وشدّد ترامب على أنه بعد الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية، أصبح العراق الآن أكثر انفتاحاً على الحوار مع واشنطن، ولديه استعداد أكبر للتفاهم.