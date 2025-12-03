الرئيس بارزاني يستقبل السفير اليوناني لدى العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، 3 كانون الأول 2025 في بيرمام، جورجيوس ألمانوس، سفير اليونان لدى العراق.

وخلال اللقاء، الذي حضره أيضاً نيكولوس ستيرغيولاس، القنصل العام اليوناني في أربيل، أعرب السفير اليوناني، في مستهل زيارته الوداعية إلى الرئيس بارزاني بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي، عن إشادته بالاستقرار والتقدم الذي يشهده إقليم كوردستان، مشيراً إلى تاريخ نضال وصمود شعب كوردستان، كونه يُعدُّ نموذجاً زاخراً في النهوض والمثابرة.

كما أكد اللقاء على تعميق أواصر الصداقة وتوسيع آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان في المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية والأكاديمية المتنوعة.