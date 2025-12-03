دمشق تعلن مقتل شخص خلال ضبط شحنة ألغام معدّة للتهريب إلى لبنان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية السورية الأربعاء مقتل شخص واعتقال أربعة آخرين خلال إحباط محاولة تهريب كميات من الألغام الحربية قالت إنها كانت متجهة إلى لبنان، وفق ما أفادت الوزارة عبر منصة "إكس".

وقالت الوزارة إن العملية جرت خلال مداهمة في منطقة الجبّة بريف دمشق الشمالي بعد "تحرّيات دقيقة ومتابعة مستمرة" أسفرت عن رصد تحركات مجموعة مشتبه بها، قبل تنفيذ المداهمة التي أفضت إلى توقيف أربعة أشخاص و"تحييد" مشتبه به خامس، في إشارة إلى مقتله خلال اشتباك مع الدوريات.

ونقل مدير الأمن الداخلي في منطقة يبرود الحدودية مع لبنان خالد عباس تكتوك أن الوحدات المختصة صادرت "1250 لغما حربيا مجهزا بصواعق"، كانت مخزّنة "في أحد المواقع في الجبّة" في ريف دمشق.

وقالت الوزارة إنها الألغام المصادرة كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان.

ونشرت وزارة الداخلية صورا تظهر عشرات الصناديق الخشبية والحقائب قالت إنها معبّأة بالألغام الحربية، إضافة إلى مئات الألغام المكدّسة في ساحة مفتوحة داخل مبنى.

وتشهد الحدود السورية اللبنانية الممتدة لأكثر من 300 كيلومتر، نشاطا واسعا لشبكات تهريب تعمل في المناطق الجبلية الوعرة ولا سيما في القلمون والزبداني وريف حمص. وتشمل هذه الأنشطة تهريب المخدرات والمحروقات والأسلحة، إذ يستفيد المهرّبون من طبيعة المنطقة وصعوبة ضبط المعابر غير الشرعية.

وتقول إسرائيل التي تصعّد ضرباتها على حزب الله في لبنان إن التنظيم المدعوم من طهران يحاول اعادة تسليح نفسه.

وفي 11 أيلول/سبتمبر، أعلنت سوريا أنها فكّكت قرب دمشق شبكة مرتبطة بحزب الله الذي نفى في بيان أن يكون له "تواجد" على الأراضي السورية.

وفي العام 2013، أعلن حزب الله تدخله دعما للأسد، وقاتل إلى جانب الجيش السوري حينها في النزاع الذي اندلع في العام 2011 بعد قمع السلطات تظاهرات مناهضة لها.

ومنذ إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع محاولات ضبط الحدود وجرت مناوشات عدة، لكنّ التهريب لم يتوقف. ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن ضبط كميات كبيرة من أقراص الكبتاغون.

AFP