تركيا تناقش الهجمات في البحر الأسود مع رومانيا وبلغاريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ناقشت تركيا ورومانيا وبلغاريا الأربعاء الهجمات الأخيرة بمسيّرات ضد سفن على علاقة بروسيا في البحر الأسود والتي تبنّتها أوكرانيا، بحسب ما أفاد مصدر في الخارجية التركية.

واجتمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنظيريه من بلغاريا ورومانيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء في بروكسل، بحسب ما كشف المصدر عينه.

وهذه الدول الثلاث مطلة على البحر الأسود، وفق ما نقلته فرانس برس.

خلال الاجتماع "تمّ التشديد على الأهمّية التي تولى للأمن في البحر الأسود بالنسبة إلى الدول الساحلية الثلاث العضو في الناتو"، وفق ما أفاد المصدر من الخارجية التركية.

كما ركّز الاجتماع "على حرية الملاحة وضرورة الامتثال للقواعد الدولية في البحر الأسود"، وفق المصدر.

وأعلنت تركيا الثلاثاء أن ناقلة أبلغت عن تعرّضها لهجوم في البحر الأسود في طريقها من روسيا إلى جورجيا، بعد أيّام من تعرّض سفينتين أخريين لهجمات قبالة الساحل التركي.

وفي ساعة متأخّرة من ليل الجمعة، هزّت انفجارات سفينتي فيرات وكايروس قبالة سواحل البلاد، بحسب وزارة النقل التركية. وتعرّضت إحداهما لضربة مجدّدا صبيحة السبت.

وقالت أوكرانيا من جانبها إنها استهدفت سفنا "تنقل النفط الروسي خفية".

ورأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في هجمات الجمعة "تصعيدا مقلقا".

وقال في تصريح ليل الاثنين "لا يمكننا قبول هذه الهجمات في أيّ ظرف، فهي تهّدد سلامة الملاحة والبيئة والأرواح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".