أوزبكستان تعيد فتح حدودها مع أفغانستان بالكامل بعد إغلاقها منذ عام 2021

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعادت أوزبكستان التي توسّع علاقاتها بشكل فعّال مع حركة طالبان، فتح معبرها الحدودي الوحيد مع أفغانستان بالكامل، بعدما كان مغلقا أمام الأفراد منذ سيطرة طالبان على السلطة عام 2021 ما عطّل حركة عبور البضائع.

وأعلنت غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية الثلاثاء أن "المعبر عند جسر ترميز–هيراتون الذي يربط بين أوزبكستان وأفغانستان، بات مجددا في الخدمة. وبات بإمكان المسافرين التنقّل مباشرة وبأمان بين البلدين"، مشيرة إلى أنّ نظام التأشيرات لا يزال ساريا.

وذكّرت بأنّ إغلاق المعبر كان يُجبر الأشخاص على اتخاذ طريق بديل يستغرق يوما كاملا عبر طاجيكستان للوصول إلى مدينة مزار شريف الأفغانية الكبرى الواقعة على بُعد 75 كيلومترا فقط من الحدود الأوزبكية.

وأفاد المصدر نفسه بأنّ إعادة فتح المعبر "ستُسهّل بشكل كبير عمليات شركات التصدير"، مرحّبا بـ"النمو المطرد للصادرات إلى أفغانستان خلال السنوات الأخيرة".

ورغم إغلاق المعبر الحدودي أمام الأفراد منذ آب/أغسطس 2021، كان لا يزال يُسمَح بمرور كميات محدودة من البضائع وبتنقّل الأفغان من دون تأشيرة إلى منطقة التجارة الحرة الأوزبكية "إيريتوم" التي أُنشئت لتعزيز التجارة.

وأكدت غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية في اتصال مع وكالة فرانس برس، أنّ الحدود أُعيد فتحها منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر.