مسرور بارزاني: افتتاح القنصلية الأميركية الجديدة يعكس متانة العلاقات مع واشنطن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- افتتحت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لقنصليتها في أربيل.

وحضر مراسم الافتتاح، الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائب وزير الخارجية الأميركي مايكل ريكاس، وجمع من المسؤولين والدبلوماسيين.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني عبر منشورٍ على منصة إكس، إن افتتاح المنبى الجديد للقنصلية العامة الأميركية في أربيل "دليلٌ على العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وشعب إقليم كوردستان".

وأضاف: ندعم سياسة الرئيس ترامب في تحقيق السلام عبر تعزيز القوة والمضي نحو التجارة بدلاً من الحرب والصراعات.

The opening of the new U.S. Consulate General compound in Erbil is a clear testament to the strong partnership between the United States and the people of the Kurdistan Region.



We support President Trump’s policy of peace through strength and commerce, not conflict. pic.twitter.com/793NryAfKK — Masrour Barzani (@masrourbarzani) December 3, 2025

ويضم المبنى الجديد للقنصلية الأميركية أحدث الأنظمة الذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، واستخدام الطاقة الشمسية والنظيفة لتوليد الكهرباء.

إلى جانب نظام حماية وأمن تحت الأرض، والحماية من الهجمات الجوية والصاروخية، وأنظمة الدفاع الجوي لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وتتألف القنصلية الجديدة من عدة مبانٍ ومكاتب، فضلاً عن مساحة خضراء كبيرة ومواقف للسيارات، وتُعدّ أكبر قنصلية أميركية في العالم.

وفي 6 تموز 2018، أُرسي الحجر الأساس لمبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل، والتي تقع على طريق مصيف صلاح الدين، بمساحةٍ إجمالية تبلغ 206 آلاف متر مربع.

وعملت شركة EYP الأميركية على بناء القنصلية الجديدة، ومن المقرر توظيف نحو 1000 شخص ضمن مجالات مختلفة.