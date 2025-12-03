الرئيس بارزاني يجتمع مع نائب وزير الخارجية الأمريكي

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، 3 كانون الأول 2025، في أربيل مع السيد مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية الأمريكي، والوفد المرافق له في سفارة الولايات المتحدة في العراق.

وخلال الاجتماع، عبّر نائب وزير الخارجية الأمريكي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، وهنأ الرئيس بارزاني على نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي، وكذلك الفوز الذي حققه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العملية الانتخابية.

كما أعرب عن شكره لدور ومكانة الرئيس بارزاني في تقدُّم إقليم كوردستان والتصدي للإرهاب وحماية استقرار وأمن المنطقة.

وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكي على استمرار وتوسيع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان في جميع المجالات، فيما وصف افتتاح أكبر قنصلية أمريكية في أربيل بأنه خطوةً مهمة.

مشدداً على أن افتتاح أكبر قنصلية في إقليم كوردستان رسالةٌ واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع إقليم كوردستان قوي ومستقر وآمن ومزدهر.

مشيراً إلى أن أمن واستقرار الإقليم أمر مهم لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن الولايات المتحدة تدعم الإقليم في هذا الإطار.

كما أدان المسؤول الأمريكي في معرض حديثه، بشدة الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور، مطالباً بوضع حدّ لهذه الأعمال التخريبية.

من جانبه، عدّ الرئيس بارزاني هذا اليوم يوماً تاريخياً في العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان بافتتاح أكبر قنصلية أمريكية في الإقليم.

وفي جزء آخر من حديثه، سلّط الرئيس بارزاني الضوء على تاريخ من الاضطهاد تعرّض له شعب كوردستان على يد الأنظمة المتعاقبة في العراق.

وأوضح أن الفرص التي اُتيحت لشعب كوردستان خلال الانتفاضة، والدور الذي قامت به الولايات المتحدة ومجلس الأمن في إنشاء منطقة حظر الطيران لحماية كوردستان، مكّنت الإقليم من اغتنام هذه الفرصة وبناء عملية ديمقراطية عبر الانتخابات، وتشكيل الحكومة والبرلمان ومؤسسات إقليم كوردستان.

كما تطرق الرئيس بارزاني إلى الدور المهم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في الحرب ضد إرهابيي داعش.

مؤكداً أن قوات بيشمركة كوردستان قدّمت تضحيات جمّة وعدداً كبيراً من الشهداء في تلك الحرب، ولكن لولا دعم الولايات المتحدة لكانت الخسائر أكبر بكثير.

وأشاد الرئيس بارزاني بالدور المهم للولايات المتحدة في المنطقة، معرباً عن شكر وتقدير شعب كوردستان للولايات المتحدة، وأكد أن شعب كوردستان شعبٌ وفيّ ويشعر بالعرفان تجاه التآزر والمساندة التي قدمتها أمريكا له، كما أبدى دعمه لتعزيز وتمتين العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.