مسرور بارزاني: ملتزمون بتوفير الكهرباء 24 ساعة رغم الهجمات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، التزام حكومته بالمضي قدماً في مشروع "روناكي" الاستراتيجي الهادف لتزويد كافة مناطق الإقليم بالكهرباء على مدار الساعة، مؤكداً أن التحديات الأمنية الأخيرة لن تثني الحكومة عن الوفاء بوعودها للمواطنين.

وأوضح مسرور بارزاني في تصريح صحفي، أن الخطة الحكومية تهدف لإيصال التيار الكهربائي المستمر لكل مدينة وقرية في الإقليم.

وبين أن النقص الحالي في ساعات التجهيز يعود بشكل مباشر إلى الهجمات الصاروخية التي استهدفت حقول النفط والغاز، ما دفع ببعض الشركات الأجنبية المنتجة إلى تقليص عملياتها لأسباب أمنية، وهو ما أدى بدوره إلى تراجع في إنتاج الطاقة الكهربائية.

ووصف رئيس الحكومة هذا الانقطاع بالوضع "المؤقت"، داعياً المواطنين إلى التحلي بالصبر والتفهم، مؤكداً أن هذه المعوقات كانت خارجة عن إرادة الحكومة، وأن الجهود مستمرة لتقليل الأضرار الناجمة عن هذا التراجع في الإنتاج وإعادة الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن.