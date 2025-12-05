خبيرٌ اقتصادي إماراتي يصف علاقات بلاده مع إقليم كوردستان بالإستراتيجية

16 ثانية من الآن

أربيل (كوردستان 24)- قال المحلل الاقتصادي والخَبير الإماراتي في الاستثمار، هلال الجابري، إن زيارة رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى الإمارات تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي وتطوير العلاقات بين الجانبين.

مشيراً في حديثٍ لـ كوردستان24، إلى أن مكانة الإمارات كطرفٍ استراتيجي وموثوق لإقليم كوردستان "تُعدّ من أهم نقاط هذه الزيارة".

وأضاف أن أحد أهم المحاور في هذه الزيارة هو أن العلاقات القوية بين الإمارات وإقليم كوردستان ستستمر في التقدم وتطوير اقتصاد المنطقة.

واعتبر الجابري أن العلاقات ليست وليدة اليوم، بل لها تاريخ طويل وعميق.

وقال: لقد أصبحنا إخوة وأقرباء، واليوم تحتاج كوردستان إلى شريك استراتيجي لدفع عجلة التقدم في عموم المنطقة، ولهذا اختارت الإمارات هذا المسار، وهذا بدوره عزّز ثقة الطرفين ببعضهما لمزيد من التطور والاستقرار في المنطقة بشكل أقوى.

وأشار الجابري إلى أن الإمارات "دائماً تقدّم نموذجاً ناجحاً في الشراكات، وأن إقليم كوردستان يمثل بدوره بيئة تعرف قيمة هذه الشراكة".

وقال إن هذه الشراكة "تُرى ضمن إستراتيجية واسعة تمتد من الطاقة المتجددة إلى الطيران، والبنى التحتية، والتكنولوجيا المالية، والغذاء والزراعة".

وشدد الجابري على أن "هناك هدفاً استراتيجياً بعيد المدى في هذه الشراكة، وأن الروابط القوية بين الطرفين ستزداد ترسخاً، مما يمهد لتعزيز حضور القنصلية والشركات والمستثمرين الإماراتيين في الإقليم".

وأكّد أن هذا "يُعدّ دليلاً على وجود شراكة حقيقية بين الإمارات وإقليم كوردستان، وهي شراكة ظهرت بوضوح من خلال العدد المتزايد للشركات والسياح بين الجانبين في مختلف القطاعات".