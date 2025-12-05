فوضى عارمة: مطارات كبرى في الهند تتأثّر بعد إلغاء أكبر شركة طيران رحلاتها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- سادت الفوضى مطارات الهند الكبرى يوم الجمعة، فيما حاول ركاب أكبر شركة طيران في البلاد، "إنديجو"، التأقلم مع اضطرابات واسعة في الرحلات وإلغاءات نجمت عن قواعد جديدة تحدد ساعات عمل أفراد الطاقم والطيارين.

وتكررت مشاهد الإحباط مع نوم مسافرين على أرضيات المطارات، واصطفافهم لساعات أمام مكاتب خدمة العملاء، وانتظارهم من دون تواصل واضح من الشركة.

وكان يوم الجمعة اليوم الرابع على التوالي لهذه الاضطرابات، بينما تكابد شركة الطيران منخفضة التكلفة للتكيّف مع لوائح تفرض فترات راحة أطول وتقيّد ساعات الطيران الليلي لمعالجة مخاوف الإرهاق والسلامة.

دخلت المرحلة الأولى من القواعد حيز التنفيذ في يوليو، وتبعتها المرحلة الثانية في نوفمبر، ولم تتمكن "إنديجو" من تعديل جداول أطقمها في الوقت المناسب، ما أدى إلى إلغاءات واضطرابات واسعة.

يوم الخميس، جرى إيقاف أكثر من 300 رحلة تابعة لـ"إنديجو" عن الإقلاع، فيما تأخرت عدة مئات أخرى.

وذكر تنويه للمسافرين صادر عن مطار دلهي يوم الجمعة أن جميع رحلات "إنديجو" الداخلية ستبقى ملغاة حتى منتصف الليل.

ولم تواجه شركات كبرى أخرى، بما فيها "إير إنديا"، مشكلات مماثلة حتى الآن. وتشغّل "إنديجو" نحو 2.300 رحلة يوميا، وتستحوذ على ما يقرب من 65 بالمئة من سوق الطيران الداخلي في الهند.

وكان من المقرر أن يسافر المسن ساجال بوز مع زوجته، سينجوتي بوز، في وقت مبكر من يوم الجمعة من كولكاتا إلى نيودلهي لحضور الاحتفال بـ"اليوبيل الفضي" لصديق، لكن رحلته أُلغيت قبل ساعة من موعد الإقلاع المحدد.

وقال لـ"أسوشييتد برس" إنه يسافر الآن بالقطار في رحلة تستغرق تسع ساعات إلى مدينة باغدوغرا، حيث يخطط لركوب طائرة إلى نيودلهي مع شركة أخرى. وأضاف: "هذا أمر شديد انعدام المسؤولية وإهمال تام. صعب جدا على أمثالنا من كبار السن".

هل تُتوقع مزيد من إلغاءات رحلات "إنديجو"؟

في رسالة داخلية إلى الموظفين هذا الأسبوع اطّلعت عليها "أسوشييتد برس"، قدّم الرئيس التنفيذي لـ"إنديجو" بيتر إلبيرز اعتذاره، وعزا الأمر إلى أعطال تقنية، وتغييرات في الجداول، وأحوال جوية سيئة، وازدياد الازدحام، وتطبيق القواعد الجديدة، بوصفها الأسباب وراء اضطراب الرحلات.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان إن الاضطرابات نشأت أساسا عن سوء تقدير وثغرات في التخطيط لدى الشركة خلال تطبيق المرحلة الثانية من القواعد الجديدة، وإن الشركة أقرت بأن الأثر على قوة الأطقم تجاوز توقعاتها.

وطلبت "إنديجو" استثناءات مؤقتة في تطبيق القواعد، وأبلغت الحكومة بأن إجراءات تصحيحية قيد التنفيذ، وأشارت إلى أن عملياتها ستُستعاد بالكامل بحلول 10 فبراير.

ومن المتوقع تسجيل مزيد من الإلغاءات خلال الأسبوعين المقبلين، وقالت الشركة إنها ستخفض عمليات رحلاتها اعتبارا من 8 ديسمبر للحد من الاضطرابات.