الرياح الحارة تؤجج عشرات الحرائق في شرق استراليا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دمرت عشرات من حرائق الغابات التي اندلعت على الساحل الشرقي لأستراليا السبت العديد من المنازل مع بدء موجة حر شديدة.

واندلع أكثر من 50 حريق غابات في ولاية نيو ساوث ويلز بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي، حسبما أفادت دائرة الإطفاء الريفية في الولاية وإن كانت الغالبية العظمى منها تُعتبر "تحت السيطرة".

وأفادت هيئة الإذاعة الوطنية "إيه بي سي" بأن حريقا شمال سيدني دمر ستة منازل، فيما أتى حريق غابات على الساحل الشمالي الأوسط للولاية على عدد أقل من المنازل.

وقد أتى حريق غابات على أكثر من 9000 هكتار (20000 فدان) في حديقة نهر غولبورن الوطنية.

وقال الخبير في مكتب الأرصاد الجوية دين نارامور إن الرياح الحارة والجافة تسهم في رفع درجات الحرارة في جميع أنحاء الولاية إلى نحو 40 درجة مئوية.

وأضاف "إنها ساعات محفوفة بالمخاطر"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتابع "للأسف، ارتبطت هذه الحرارة برياح حارة وعاصفة أيضا، وهذا ما يُفاقم مخاطر الحرائق الخطيرة والشديدة".

وتشهد أستراليا اندلاع حرائق غابات في أشهر الصيف، ويُعد اندلاع عشرات الحرائق في مناطق قليلة السكان خلال الأيام الحارة والعاصفة أمراً متوقعاً.