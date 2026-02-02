رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى العراق، إيرفان صديق.

شهد اللقاء استعراض الأوضاع العامة في العراق، والتباحث بشأن الجهود والمشاورات الجارية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة للحكومة الاتحادية.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، ولا سيما الأوضاع في سوريا. وجرى التأكيد على ضرورة حل المشكلات عبر السبل السلمية ومن خلال الحوار، مع الضمان والحفاظ على حقوق الشعب الكوردي وجميع المكونات السورية الأخرى.