زراعة أربيل تعلن عن سلسلة من القرارات الجديدة بشأن الضرائب وحظر الاستيراد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للزراعة في أربيل عن خطة جديدة تهدف إلى حماية المنتجات الزراعية المحلية وتنظيم استيراد السلع الأجنبية، تضمنت فرض ضرائب مرتفعة على عدة منتجات وحظر استيراد بعضها الآخر بشكل كامل.

صرح المدير العام لزراعة أربيل، هيمن سيد مراد، اليوم الاثنين الموافق 2 شباط 2026، قائلاً: "مع نضوج المحاصيل المحلية في سهول أربيل ومنطقة كرميان، سنتخذ إجراءات صارمة لتقليل الاستيراد أو زيادة الضرائب الجمركية، وذلك بهدف منع انخفاض أسعار المنتج المحلي وحماية جهود المزارعين".

وأشار هيمن سيد مراد إلى أن جدول الضرائب وحظر المنتجات النباتية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر نيسان 2026 وفقاً للقرارات الجديدة؛ حيث سيُمنع الاستيراد تماماً في الفترة من 1 نيسان وحتى 1 أيلول 2026. كما تقرر فرض ضريبة قدرها 750 ديناراً على كل كيلوغرام خلال موسم النضوج المحلي من 15 أيار وحتى 1 كانون الأول 2026. أما بالنسبة لمحصولي الخيار والكوسا، فقد حُددت ضريبة تتراوح بين 500 إلى 600 دينار لكل كيلوغرام، في حين بلغت ضريبة التفاح والتين 750 ديناراً، والكرز 1000 دينار لكل كيلوغرام.

وفيما يخص قطاع الثروة الحيوانية، أوضح المدير العام أنه تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لدعم المشاريع المحلية، حيث حُظر استيراد بيض المائدة طوال العام. كما تقرر فرض ضريبة بنسبة 30% على لحوم الدجاج، وضريبة قدرها 1000 دينار على كل كيلوغرام من اللبن (الزبادي)، و1500 دينار على كيلوغرام السمك الطازج (السلمون).

وأضاف أن عمليات الاستيراد ستتم حصراً بموافقة رسمية من الوزارة وحسب احتياجات السوق، ويتعين على التجار إخطار الجهات المعنية بالكمية والنوع المراد استيراده قبل شهر من الموعد، لضمان الحفاظ على توازن السوق ووضع توقعات دقيقة للأسعار.

واختتم هيمن سيد مراد تصريحه بأن هذه القرارات تأتي بالتزامن مع جهود حكومة إقليم كوردستان لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير القطاع الزراعي كبديل لإيرادات النفط.