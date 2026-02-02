قوى الأمن الداخلي السورية تدخل كوباني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دخلت قوى الأمن الداخلي السورية إلى مدينة كوباني، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحكومة دمشق.

وأفاد أنور عبد اللطيف، موفد "كوردستان 24" إلى كوباني، بأن القوة التابعة للأمن الداخلي السوري تألفت من 20 مركبة ونحو 100 عنصر، وقد دخلوا المدينة دون وقوع أي مواجهات مسلحة مع قوات "قسد".

وأشار الموفد إلى أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي مدينة كوباني وريفها مستمرة، مؤكداً أن الأوضاع داخل المدينة مستقرة حالياً، وأن التوترات والاشتباكات التي كانت تدور في محيطها قد توقفت منذ الإعلان عن الاتفاق الثنائي.