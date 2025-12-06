سقوط أكثر من 20 قتيلاً جراء اندلاع حريق بملهى ليلي في الهند

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قتل 23 شخصا على الأقل في اندلاع حريق بملهى ليلي شهير في مدينة غوا السياحية الهندية، وفق ما أعلن رئيس وزراء ولاية غوا برامود ساوانت ومسؤولون آخرون في ساعة مبكرة من الأحد.

ونقلت وكالة برس تراست أوف انديا للأنباء عن الشرطة أن عددا من السياح قضوا في الحريق الذي اندلع في ملهى ليلي بمنطقة أربورا في مقاطعة شمال غوا.

وجاء في منشور لساوانت على منصة إكس "اليوم هو يوم مؤلم جدا لنا جميعا في غوا. حادث حريق كبير في أربورا أودى بحياة 23 شخصا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال "لقد زرت موقع الحادث وأمرت بإجراء تحقيق فيه"، مشددا على أن "المسؤولين عن ذلك سيواجهون أشد الإجراءات القانونية وسيتم التعامل بحزم مع أي إهمال".

وقال ساوانت لصحافيين في الموقع إن "ثلاثة إلى أربعة" سياح قضوا. توفي ثلاثة أشخاص متأثرين بحروقهم، فيما توفي الآخرون بسبب الاختناق.

وتجذب غوا، المستعمرة البرتغالية السابقة على شواطئ بحر العرب، ملايين السياح كل عام بفضل ملاهيها الليلية وشواطئها الرملية وأجوائها الساحلية الهادئة.