مصرع شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شاحنة في نهر "چومان" بأربيل

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أربيل (كوردستان 24)- لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح، صباح اليوم السبت، إثر انحراف شاحنة وسقوطها في نهر "چومان" التابع لإدارة سوران المستقلة في محافظة أربيل.

وأفاد مدير الدفاع المدني في سوران، كاروان ميراودلي، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، بأن شاحنة كانت تسلك طريق "هاملتون" الإستراتيجي المؤدي إلى معبر حاجي عمران الدولي المحاذي لإيران، انحرفت عند أحد المنعطفات الحادة مما أدى إلى سقوطها في مجرى النهر وعلى متنها ثلاثة ركاب.

وأضاف ميراودلي أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث بشكل فوري، وتمكنت من انتشال الأشخاص الثلاثة، وهم من سكان ناحية "سريشمة"، وجرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى چومان العام لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وقال مدير الدفاع المدني: توفي سائق الشاحنة متأثراً بجراحه البليغة التي أصيب بها نتيجة شدة الارتطام، في حين تعرض الراكبان الآخران لكسور ورضوض في الأطراف (الأيدي والأرجل)، وتؤكد التقارير الطبية أن حالتهما الصحية الحالية مستقرة ولا تدعو للقلق".

وفيما يتعلق بالإجراءات الميدانية المستمرة، أشار ميراودلي إلى أن الشاحنة لا تزال مستقرة في مجرى النهر، حيث تواصل الآليات والفرق المتخصصة جهودها لانتشالها وتأمين الموقع.

وفتحت مديرية المرور تحقيقاً في الحادث للوقوف على ملابساته، حيث أكد الدفاع المدني أن الأسباب الدقيقة التي أدت إلى انحراف الشاحنة وفقدان السيطرة عليها لم تتضح بشكل رسمي حتى الآن.