محاولة اعتداء على الكاتب والمحلل السياسي سلام عادل في بغداد والأجهزة الأمنية تتدخل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت معلومات بتعرض الكاتب والصحفي والمحلل السياسي سلام عادل لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة أشخاص مساء الجمعة، عقب مشاركته في ندوة فكرية أُقيمت في مقهى “گهوة وكتاب” بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وبحسب التفاصيل، وقعت الحادثة بعد انتهاء الندوة التي حاضر فيها الأستاذ علاء الخطيب وأدارها الدكتور كاظم المقدادي، بحضور عدد من المثقفين وأصحاب الرأي.

وأشارت المعلومات إلى أن الجهات المختصة تمكنت من تتبع تحركات المشتبه بهم عبر كاميرات المراقبة، حيث تبين أنهم كانوا يستخدمون ثلاث دراجات نارية للتنقل بشكل منسق.

كما جرى التعرف على هوياتهم وتوثيق بياناتهم لدى مركز شرطة المسبح، الذي استجاب للحادث عبر إرسال قوة نجدة فور تلقي بلاغ الطوارئ.