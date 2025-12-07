الهيئة القضائية تحسم جميع الطعون المقدّمة على نتائج الانتخابات… 853 طعناً خضعت للتدقيق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات استكمال النظر في جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات البرلمانية.

مؤكدة أنها أنهت مراجعة الملفات كافة ضمن المدد القانونية المحددة. وبلغ عدد الطعون التي تلقتها الهيئة 853 طعناً تقدمت بها كيانات سياسية ومرشحون على خلفية اعتراضات تتعلق بسير العملية الانتخابية ونتائج الفرز.

يأتي هذا التطور في إطار المرحلة الأخيرة من الإجراءات الدستورية الخاصة بتثبيت النتائج النهائية، إذ تُعد الهيئة القضائية الجهة المخوّلة بمراجعة الطعون وإصدار القرارات الملزمة بشأنها، قبل إحالة النتائج المصادق عليها رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمضي بإعلانها النهائي.

شهدت الدورة الانتخابية الحالية ارتفاعاً في عدد الطعون مقارنة ببعض الدورات السابقة، نتيجة تنافس شديد بين القوائم والمرشحين، إضافة إلى اعتراضات تتعلق بإجراءات العدّ والفرز الإلكتروني واليدوي، وتسجيل خروقات محدودة في بعض المراكز الانتخابية بحسب شكاوى مقدّمي الطعون.

وتشكل مصادقة الهيئة القضائية على النتائج خطوة محورية في الانتقال إلى المرحلة اللاحقة من العملية السياسية، والتي تشمل دعوة البرلمان الجديد للانعقاد وفق التوقيتات الدستورية، وصولاً إلى تشكيل الحكومة.

وأجرت المفوضية الاقتراع العام والخاص يومي 9 و11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضمن الدورة النيابية العراقية السادسة، في إطار العملية السياسية التي تشكلت عقب عام 2003.