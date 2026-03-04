إسرائيل تعلن تدمير منشأة نووية سرية تحت الأرض قرب طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تدمير مركز عسكري إيراني سري يقع تحت الأرض شرق العاصمة طهران، مؤكداً أن المنشأة مرتبطة بشكل مباشر بالبرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان رسمي أصدره الجيش الإسرائيلي، أن الاستخبارات العسكرية كانت تراقب بدقة تحركات العلماء الإيرانيين، مما مكنها من تحديد موقع مجمع "مينزادەهي" (Minzadehi) السري. وأشار البيان إلى أن طهران نقلت أنشطتها النووية إلى هذا الموقع الجديد عقب "حرب الـ 12 يوماً" التي اندلعت في حزيران/يونيو من العام الماضي.

وصف البيان الهجوم بـ "الدقيق"، مشيراً إلى أن العملية أدت إلى تدمير المنشأة بالكامل. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الموقع كان مجهزاً ليكون مركزاً بديلاً ومحصناً تحت الأرض لضمان استمرار الأبحاث النووية بعيداً عن الرقابة الدولية.

وفي سياق متصل، كشف الجيش الإسرائيلي عن إحصائيات العمليات الجوية المستمرة منذ نهاية الشهر الماضي، 28 شباط/فبراير وحتى يوم أمس الثلاثاء 3 آذار/مارس 2026، حيث تم تدمير ما يقرب من 300 منصة لإطلاق الصواريخ في مختلف أنحاء الأراضي الإيرانية.