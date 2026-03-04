سنتكوم تعلن تفاصيل عملية "الغضب الملحمي": شلل تام للقوة البحرية الإيرانية

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (CENTCOM) عن تفاصيل أضخم هجوم عسكري استهدف العمق الإيراني، مؤكدة إصابة أكثر من 2000 هدف عسكري خلال أقل من 100 ساعة، مما أدى إلى شلل تام في القوة البحرية الإيرانية. وجاء ذلك في رسالة مصورة للقائد براد كوبر، اليوم الأربعاء 4 آذار 2026، استعرض خلالها مستجدات العملية التي أطلق عليها اسم "Epic Fury" (الغضب الملحمي).

وأوضح كوبر أن العملية التي دخلت يومها الرابع تهدف إلى إنهاء التهديدات الإيرانية المستمرة منذ خمسين عاماً ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، مشيراً إلى أن حجم الضربات في الأربع والعشرين ساعة الأولى من العملية كان ضعف حجم ضربات "الصدمة والترويع" التي نُفذت ضد العراق عام 2003. وأكد كوبر مشاركة أكثر من 50 ألف جندي، و200 طائرة مقاتلة، وحاملتي طائرات، بالإضافة إلى القاذفات الاستراتيجية B-2 وB-1 وB-52 في قصف قواعد الصواريخ ومراكز القيادة في عمق الأراضي الإيرانية.

وعلى صعيد المواجهات البحرية، أعلن قائد "سنتكوم" تدمير 17 سفينة حربية إيرانية، بما في ذلك الغواصات الأكثر فاعلية، مؤكداً أنه لم تعد هناك أي سفينة إيرانية عاملة في مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. كما كشف عن استخدام الجيش الأمريكي لصواريخ (PrSM) بعيدة المدى لأول مرة في القتال، إلى جانب قوة "Scorpion Strike" الخاصة التي أطلقت آلاف الطائرات المسيرة الانتحارية، موضحاً أن تصاميم هذه المسيرات كانت إيرانية في الأصل، لكن الولايات المتحدة طورتها واستخدمتها ضدهم.

وفيما يتعلق برد الفعل الإيراني، ذكر كوبر أن طهران أطلقت أكثر من 500 صاروخ باليستي و2000 طائرة مسيرة باتجاه القوات الأمريكية والحلفاء، إلا أن القدرة الهجومية الإيرانية في تراجع مستمر بعد تضرر أنظمة دفاعها الجوي بشكل كبير. واختتم الأدميرال كوبر تصريحه بالتأكيد على أن العملية مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها العسكرية، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة القوات الأمريكية على حسم المعركة.