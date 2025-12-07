السوداني: تنسيقنا الدولي أثمر عن ضبط 6 أطنان من المخدرات وتفكيك شبكات تصنيع

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عن حصيلة الجهود الأمنية والدبلوماسية في ملف مكافحة المخدرات، مؤكداً أن التعاون الدولي أفضى إلى ضبط نحو 6 أطنان من المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال "مؤتمر بغداد الدولي الثالث لمكافحة المخدرات"، الذي انطلقت أعماله في العاصمة بغداد للمدة من 7 إلى 8 كانون الأول، وسط مشاركة وفود أمنية ودبلوماسية تمثل 12 دولة.

واستعرض السوداني، الذي يرأس حكومة تصريف الأعمال، استراتيجية بلاده في مواجهة هذه الآفة، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على رفع مستويات التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية والخبرات مع دول الجوار والعالم.

وأوضح أن هذه التحركات تُرجمت عملياً من خلال:

فتح 33 نقطة اتصال مشتركة مع دول ومنظمات دولية.

توقيع 11 مذكرة تفاهم ثنائية.

تبادل أكثر من 1299 معلومة استخبارية دقيقة مع دول الجوار.

توجيه 345 مخاطبة رسمية للتنسيق المشترك.

وأكد السوداني أن ثمار هذا التعاون لم تقتصر على عمليات الضبط، بل شملت تفكيك شبكات تهريب معقدة، والإطاحة بأهداف استراتيجية، فضلاً عن اكتشاف مواقع لتصنيع المخدرات داخل البلاد.

وتأتي تصريحات السوداني تعزيزاً لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث كشفت عن تفكيك 1200 شبكة محلية ودولية للاتجار بالمخدرات، ومصادرة أكثر من 14 طناً من المؤثرات العقلية المختلفة، وذلك حصيلة عمليات استمرت لثلاث سنوات خلال عمر الحكومة الحالية.

يُذكر أن العراق ظل لعقود يُصنف كممر جغرافي لعبور المخدرات من مناطق الإنتاج في أفغانستان وإيران نحو أوروبا ودول الخليج، قبل أن تتصاعد الجهود الحكومية مؤخراً للحد من تحوله إلى سوق للاستهلاك أو مقر للتصنيع.