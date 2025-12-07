مظلوم عبدي يؤكد التزامه باتفاقية العاشر من آذار لبناء سوريا ديمقراطية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في تدوينة على منصة إكس، اليوم الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، إنه قبل عام دخلت سوريا مرحلة جديدة بسقوط النظام البائد، في محطة مفصلية نعتزّ بها أنهت عقوداً من الاستبداد والانقسام.

وأضاف عبدي: "نهنّئ أبناء شعبنا السوري بهذه الذكرى التي تؤكد إرادة السوريين في بناء مستقبل يقوم على العدالة والاستقرار والشراكة وصون حقوق كل المكوّنات".

وشدد القائد العام لقسد على أن "المرحلة الراهنة تفرض على الجميع مسؤولية وطنية مشتركة، وحواراً جامعاً يضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار".

وأكد عبدي التزام قوات سوريا الديمقراطية الثابت بـ"اتفاقية العاشر من آذار، بوصفها أساساً لبناء سوريا ديمقراطية، لا مركزية، بإرادة أبنائها، ومحصّنة بقيم الحرية والعدالة والمساواة".