محافظ أربيل يعلن قرب اكتمال بوابة أربيل الشرقية مع مطلع العام الجديد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نشر محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تدوينة على صفحته في فيسبوك أعلن فيها عن اقتراب اكتمال "بوابة أربيل الشرقية" التي تربط بين طرق أربيل–كويه–كومسبان، مؤكداً أن العمل يسير بوتيرة متقدمة وسيتم افتتاح المشروع في بداية الشهر الأول من العام الجديد.

وأوضح خوشناو أن الطريق ما زال يحتاج إلى وقت إضافي بسبب وجود جسر وأعمال توسعة تتطلب إجراءات هندسية دقيقة، مشيراً إلى أن فرق العمل أنجزت قسماً كبيراً من المشروع، وتم تحويل حركة المرور إلى مسارات بديلة لإتاحة المجال أمام استمرار العمل دون انقطاع. وأضاف أن أجزاء مهمة من الجسر أصبحت جاهزة، ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال في الموقع المحدد مع مطلع العام، ليمنح المدخل الشرقي لأربيل مظهراً جديداً ومعاصراً.

كما أشار المحافظ إلى أن مشروع تحديث وتوسيع شبكات الطرق في كوردستان، الذي أطلقه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، يسير بخطوات ثابتة، ومن المرتقب أن تُنجز معظم الطرق خلال العام القادم، في إطار خطة استراتيجية لربط المدن الرئيسية بشبكات طرق عصرية.

وفي السياق ذاته، أكد خوشناو أن طريق أربيل–كويه يُعد مشروعاً استراتيجياً ضمن الشبكة الحيوية لطرق كوردستان، إذ يربط العاصمة أربيل بمحافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة، كما يمتد شمالاً باتجاه محافظة دهوك.

وقد باشرت حكومة الإقليم، بتوجيه من رئيسها مسرور بارزاني، بتنفيذ مشروع الطريق المزدوج "أربيل–كويه" بكلفة 560 مليار و446 مليون دينار، حيث بلغت نسب الإنجاز الحالية نحو 35%.