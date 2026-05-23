وزير المالية العراقي لـ(كوردستان 24): رواتب موظفي إقليم كوردستان ستُصرف قبل العيد

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير المالية العراقي، فالح الساري، اليوم السبت 23 مايو/أيار 2026، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "قبل حلول عيد الأضحى المبارك، سأصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان أسوة بالموظفين والمتقاضين للرواتب في بقية أنحاء العراق".

ويأتي هذا التصريح في وقت أعلن فيه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، قائلاً: "لقد طالبنا خلال لقاءاتنا واجتماعاتنا مع كبار المسؤولين في العراق بفصل ملف الرواتب عن كافة المشاكل والخلافات الأخرى، وأن يتم التعامل مع رواتب موظفي إقليم كوردستان أسوة بأي موظف عراقي آخر دون تمييز".