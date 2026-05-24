وفد "الديمقراطي الكوردستاني" يبحث مع وزير المالية ملف الرواتب وحصة الإقليم في الموازنة

أربيل (كوردستان24) - التقى وفد من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 24 أيار 2026، وزير المالية الاتحادي، فالح ساري، لتقديم التهنئة بمناسبة مباشرة مهامه في الحكومة الجديدة، والتباحث بشأن جملة من الملفات المالية العالقة.

وضم الوفد البرلماني كلاً من شيروان دوبرداني وأفيستا مام يحيى، حيث عقدوا اجتماعاً موسعاً مع الوزير تناول القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها المستحقات المالية لإقليم كوردستان، مع التركيز بشكل خاص على ملف رواتب موظفي الإقليم وضمان صرفها بانتظام.

وشهد اللقاء نقاشات معمقة حول سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين اللجنة المالية البرلمانية ووزارة المالية الاتحادية، لضمان انسيابية العمل في إعداد الموازنات العامة المقبلة.

وأكد أعضاء الوفد ضرورة الالتزام بنصوص الدستور العراقي في تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، مشددين على أهمية تضافر الجهود لحل كافة الملفات المالية بين أربيل وبغداد بما يضمن الاستقرار الاقتصادي لجميع المواطنين.