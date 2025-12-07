خلية الإعلام الأمني تنفي وجود تحركات عسكرية في الفرات الأوسط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، إيضاحاً بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود "تحركات لقطعات أمنية وتنفيذ واجبات" في مناطق الفرات الأوسط.

وأكدت الخلية في بيان أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشددة على عدم وجود أي تحركات عسكرية أو واجبات أمنية في تلك المناطق.

وأوضحت أن الحقيقة تتمثل في حركة روتينية لسريتين من جهاز مكافحة الإرهاب داخل أحد المعسكرات خارج المدن، وذلك لغرض التدريب وتبديل القطعات الأمنية، مبينة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ممنهجة تشمل عدداً من المحافظات بهدف تنفيذ برنامج التدريب المعتمد.

ودعت خلية الإعلام الأمني مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية حصراً في معرفة الأخبار.