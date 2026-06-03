من واشنطن إلى أتلانتا.. ناشط كوردي يقطع 1200 كيلومتر سيراً على الأقدام لنشر قيم السلام والتعريف بالقضية الكوردية

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أربيل (كوردستان24)- في مبادرة فريدة تهدف إلى التعريف بالقضية الكوردية ونشر قيم السلام والعدالة الإنسانية، أنهى الناشط الكوردي المقيم في الولايات المتحدة، كاني غلام، رحلة سير طويلة على الأقدام قطع خلالها مسافة تقارب 1200 كيلومتر، انطلاقاً من العاصمة الأمريكية واشنطن وصولاً إلى مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.



واستغرقت هذه الرحلة، التي بدأت بالتزامن مع أعياد نوروز في 21 آذار (مارس)، نحو 55 يوماً؛ قضاها غلام بين السير المتواصل لـ 48 يوماً، والاستراحة لـ 7 أيام، بمعدل سير لستة أيام ويوم واحد للاستراحة أسبوعياً، لينتهي به المطاف في 14 أيار (مايو) الجاري في أتلانتا.



رمزية المحطة الأخيرة وأهداف المبادرة



واختار الناشط الكوردي مدينة أتلانتا لتكون محطته الأخيرة لما تحمله من رمزية تاريخية؛ كونها مسقط رأس زعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكي الحائز على جائزة نوبل للسلام، مارتن لوثر كينغ.



وفي حديثه لـ "كوردستان 24"، أوضح غلام الدوافع الكامنة وراء هذه المبادرة قائلاً: "مثلما ناضل قادة تاريخيون مثل جورج واشنطن وأبراهام لينكولن ومارتن لوثر كينغ من أجل إرساء قيم الحرية والحقوق المدنية لجميع الأمريكيين بمختلف أطيافهم، فإن رسالتنا اليوم من خلال هذه الرحلة هي إيصال صوت الشعب الكوردي وحقوقه المشروعة ولغته، والدعوة إلى قبوله والاعتراف به كشعب يتطلع إلى السلام والحرية كغيره من شعوب العالم".



تفاعل واسع وضيافة كوردية وأمريكية



وعلى طول مسار الرحلة، حظي غلام بتفاعل وترحيب واسعين؛ حيث قضى نحو 22 يوماً بضيافة عائلات كوردية وأمريكية فتحت له أبواب منازلها، في حين أمضى الـ 33 يوماً المتبقية في الفنادق.



وشكّلت هذه المحطات الاجتماعية فرصة سانحة للناشط الكوردي لعقد نقاشات وحوارات مع مضيفيه ومع من التقاهم في طريقه حول تاريخ كوردستان وثقافتها، وتناول قضايا الشرق الأوسط والتعايش السلمي، مستعيناً بنشر هذه الرسائل بشكل مستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي ومخاطبة الرأي العام الأمريكي مباشرة.



تطلعات لمستقبل النشاط التوعوي



ولا تُعد هذه المبادرة المحطة الأخيرة في مسيرة غلام التوعوية؛ إذ يعتزم مواصلة هذا النمط من النشاط السلمي عبر التخطيط لتنظيم رحلة سير جديدة تنطلق من العاصمة واشنطن نحو مدينة نيويورك خلال عام 2024، بهدف إبقاء قضايا حقوق الإنسان والسلام في مقدمة أولوياته ونشرها على أوسع نطاق.



(مراسل كوردستان 24: عيسى حسن – واشنطن)