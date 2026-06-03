الكويت تمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد

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أربيل (كوردستان 24)- أمهلت الكويت الأربعاء اثنين من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد، عقب هجمات إيرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمطار العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنها استدعت "المستشار حامد حميد يعقوبي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة".

وأضافت بأن المذكرة تضمنت "قرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعلنت الیوم الأربعاء 3 حزیران/یونیو 2026، سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على "منشآت مدنية وحيوية"، بعد ساعات من هجوم بمسيّرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت الدولي.

وأعربت الوزارة في بيان عن إدانة الكويت "للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية".

وشدّدت على أن "أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به".