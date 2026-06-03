الهند تندد بمقتل أحد رعاياها في الهجوم الإيراني على الكويت

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أربيل (كوردستان 24)- أدانت الهند الهجوم بصواريخ ومسيرات إيرانية على الأراضي الكويتية الأربعاء، لافتة الى أن هذا الأمر تسبب بمقتل أحد رعاياها وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الهندية "ندين الهجوم الذي استهدف اليوم مطار الكويت الدولي وقتل فيه أحد مواطنينا وأصيب فيه آخرون"، مطالبة أطراف النزاع بتحييد السكان والبنى التحتية المدنية.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية الیوم الأربعاء 3 حزیران/یونیو 2026، سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على "منشآت مدنية وحيوية"، بعد ساعات من هجوم بمسيّرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت الدولي.

وأعربت الوزارة في بيان عن إدانة الكويت "للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية".

وشدّدت على أن "أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به".