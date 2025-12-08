طقس العراق.. استمرار هطول الامطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، وتوقعت انخفاضًا في درجات الحرارة واستمرارًا لهطول الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاثنين 8 كانون الاول 2025، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية وفي بعض الأماكن من المنطقة الشمالية تكون غزيرة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".

وذكر أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 12، أربيل 14، دهوك 15، كركوك ونينوى 16، صلاح الدين وديالى والأنبار 17، بغداد 19، واسط وبابل 20، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والديوانية وميسان 21، البصرة 22، وذي قار والمثنى 23".

وأضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية وفي الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (3-5) كم".

وأشار إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً وفي بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8) كم ".

وبين، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة القادم، سيكون الطقس غائماً على العموم مع فرصة لتساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية ثم يتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم ".