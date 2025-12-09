جنايات أربيل تصدر حكماً بالإعدام على طبيب قتل زوجته ووالديها واختها آذار الماضي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنايات أربيل حكماً بالإعدام والسجن لمدة 40 سنة على الطبيب سيروان محمود، الذي أقدم منتصف شهر آذار الماضي، على أطلاق النار على عائلة زوجته "أهل زوجته" وقتل أربعة أشخاص منهم.

وأصدرت محكمة جنايات أربيل حكمها، اليوم الثلاثاء الموافق 9 كانون الثاني 2025، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فقد حكمت المحكمة بالإعدام على الطبيب سيروان بتهمة قتل والد ووالدة زوجته، وفي الوقت نفسه حكمت عليه بالسجن 20 سنة بتهمة قتل زوجته، و20 سنة أخرى، بتهمة قتل شقيقة زوجته.

وكان سيروان محمود، والذي كان يعمل طبيباً، قد أقدم مساء يوم 13 آذار من هذا العام، في حي فرمانبران بأربيل، على اطلاق النار على منزل حماه، مما أدى إلى مقتل والدة ووالدة زوجته، وزوجته وشقيقة زوجته، وبعد الحادث فرّ هارباً، لكن في اليوم التالي الذي صادف 14 آذار، أعلنت مديرية أمن أربيل عن اعتقال الطبيب، حيث صدر أمر اعتقاله وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.