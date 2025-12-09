نيجيرفان بارزاني يعزي بضحايا فيضانات جمجمال ويوجه الجهات الحكومية بإغاثة المتضررين

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان عن تعازيه الحارة بوفاة مواطنين إثنين جراء السيول التي اجتاحت ناحية شورش بقضاء جمجمال في السليمانية، مضيفا انه وجه الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان بالتحرك الفوري لاغاثة المتضررين من السيول.

وأصدر نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، بياناً أعرب فيه عن بالغ حزنه وأسفه لنبأ وفاة مواطنين وإصابة آخرين نتيجة الفيضانات في حدود القضاء، مقدماً تعازيه العميقة ومواساته لعائلات الضحايا، وداعياً الله أن يتغمد المتوفين برحمته ويمن بالشفاء العاجل على الجرحى.

وأكد بارزاني في بيانه، على التضامن والدعم الكامل لأهالي جمجمال في هذا الظرف، مشيراً إلى صدور توجيهات مباشرة للمؤسسات والجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان للقيام بواجبها في إغاثة المنكوبين، وبذل كافة الجهود الممكنة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتقديم المساعدات العاجلة لهم.