امتلاء البحيرات والسدود في گرميان وسط تحذيرات من حدوث فيضانات جديدة

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- لا تزال الأمطار الغزيرة مستمرة في حدود إدارة كرميان، وقد تجاوزت السدود والحواجز في المنطقة طاقتها التخزينية، ويتم التحذير من حدوث فيضانات أخرى.

ولا تزال مناطق حدود إدارة كرميان تحت تأثير هذه الأمطار الغزيرة، التي اجتاحت إقليم كوردستان، ويتم التحذير من وقوع فيضانات شديدة أخرى.

ووفقاً لمعلومات كوردستان24، مع هذه الأمطار الأخيرة، باستثناء سد دربنديخان، فقد تجاوزت سدود حسن كنووش، باوشاسوار، آوسبي، تورجار والبحيرات الاصطناعية في حدود إدارة كرميان طاقتها بالكامل.

كذلك، حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات أخرى، وفي الوقت نفسه، نشرت إدارة الهجرة والنازحين والاستجابة للأزمات في إدارة كرميان هذا الرقم الهاتفي (07709544444)، وتكفلت بتوفير المأوى لسكان حدود إدارة كرميان، والعوائل التي اضطرت إلى إخلاء منازلها بسبب الفيضانات حتى عودة الوضع إلى طبيعته.

وبسبب الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء، الموافق 9 كانون الثاني 2025، تعرضت منطقة چمچمال لفيضانات ألحقت أضراراً بشرية ومادية، وبخصوص الأضرار، قال رمك رمضان، قائممقام قضاء چمچمال: بسبب الفيضانات، تعرض سكان النواحي والقرى التابعة لقضاء چمچمال لخسائر مادية كبيرة، ونتيجة لذلك فقد شخصان حياتهما وأصيب 14 آخرون بجروح.

وأشار أيضاً إلى أن أكثر من 500 منزل و100 محل تجاري في مركز مدينة چمچمال تعرضت لأضرار، كما انهارت أربعة جسور ضمن حدود القضاء.

وبحسب إحصائية لمديرية الأنواء الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، فقد هطلت في چمچمال خلال 12 ساعة فقط من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً يوم الثلاثاء، كمية أمطار بلغت 80 ملم، وفي دربندخان 80.2 ملم، وهي أعلى نسبة هطول أمطار تم تسجيلها في إقليم كوردستان.