رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجه بإعادة تأهيل مدارس جمجمال المتضررة من السيول

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، عن توجيه رئيس الوزراء مسرور بارزاني بإعادة تأهيل المدارس المتضررة من السيول في جمجمال.

وتفقد د. آلان حمة سعيد، وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، رفقة وفد رفيع من الوزارة ومدير عام تربية السليمانية، المدارس المتضررة في قضاء جمجمال بهدف الإشراف على إعادة تأهيلها.

وقال حمه سعيد خلال مؤتمر صحفي: إنه بناءً على توجيهات مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، وبعد اجتماع مع مديرية تربية جمجمال، تم اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية لمعالجة الوضع:

أولاً: إعادة التأهيل بأقصى سرعة

وأوضح وزير التربية أنه بأمر من رئيس الوزراء، وصلت الفرق الهندسية التابعة لتربية السليمانية إلى جمجمال لتقييم الأضرار. وتم اتخاذ قرار بتوفير الأموال اللازمة لمديرية تربية السليمانية، "وفي الأسبوع القادم سيبدأ تنفيذ عملية إعادة تأهيل جميع تلك المدارس".

الثاني: إعادة تأهيل المعدات

بحسب وزير التربية، تم اتخاذ قرار بتوفير جميع المعدات والاحتياجات التربوية التي تضررت داخل المدارس بسبب المياه والسيول، من قبل الوزارة في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان عدم حدوث أي خلل في العملية التعليمية.

الثالث: تأجيل الامتحانات

فيما يتعلق بمصير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، أوضح الدكتور آلان حمه سعيد أن حوالي 40 مدرسة تعرضت لأضرار أو أغلقت، ولذلك تم منح الصلاحية لتربية السليمانية العامة لتعديل جدول امتحانات تلك المدارس وتأجيلها إلى شهر كانون الثاني (يناير)، حتى يتمكن الطلاب من دخول قاعات الامتحانات بهدوء واطمئنان.

الشكر ووالإشادة بدور المعلمين

وأشاد وزير التربية بالدور البطولي للمعلمين وإدارات المدارس في منطقة جمجمال، الذين تمكنوا بالتعاون مع الدفاع المدني من حماية حياة الطلاب من خطر السيول، وقال: "لقد قاموا بعمل عظيم ونحن كحكومة نكن لهم تقديراً كبيراً."