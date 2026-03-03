طهران تعلن توسيع نطاق المواجهة: ضربات تطال قواعد أمريكية ومواقع حيوية في العمق الإسرائيلي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)-أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدئه مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، شملت توسيع دائرة عملياته لتستهدف قواعد تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، بالتزامن مع توجيه ضربات للعمق الإسرائيلي. وأكد الحرس الثوري استخدامه لمنظومات صاروخية باليستية متطورة، في إشارة واضحة إلى نيته الاستمرار في المواجهة لفترة غير محددة.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الحرس الثوري، فقد استهدفت العمليات المصالح الأمريكية في الكويت مرتين خلال ساعات وجيزة، حيث ركزت الضربة الأولى على قاعدة "عريفجان". وادعت طهران أن الهجمات أحدثت أضراراً كبيرة، زاعمةً سقوط نحو 40 قتيلاً و70 جريحاً في صفوف العسكريين الأمريكيين في كل من الكويت ودبي، وهي إحصائيات لم يتم تأكيدها من جهات دولية أو مصادر مستقلة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، أشار الحرس الثوري إلى تنفيذ ضربات استهدفت مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، من بينها مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومقر قائد القوات الجوية، بالإضافة إلى منشآت عسكرية في مدن حيفا وبئر السبع والقدس. كما شملت قائمة الأهداف المعلنة ناقلات نفط وسفارات، وسط توعد إيراني بتكثيف هذه العمليات في المرحلة المقبلة ضد الوجود الأمريكي والإسرائيلي.

وفيما يخص الجانب التسليحي، كشف الحرس الثوري عن إدخال أسلحة نوعية في هذه المواجهة، حيث جرى استخدام الصاروخ الفرط صوتي "فتاح 2"، إلى جانب صاروخ "خيبر شكن" الذي يعد من أحدث الصواريخ في الترسانة الإيرانية؛ نظراً لامتلاكه أربعة محركات وقدرته على التحليق خارج الغلاف الجوي، مما يرفع من صعوبة اعتراضه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التقليدية، حسبما ذكرت المصادر الإيرانية.