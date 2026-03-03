الخارجية الأميركية تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة البحرين والأردن والعراق

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) -أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أنها أمرت موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة البحرين والأردن، وذلك غداة أمر مشابه لموظفيها في العراق، على وقع اشتداد النزاع في الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة في منشور عبر منصة إكس أنها حدّثت إرشادات السفر الخاصة بالبحرين والأردن "لتعكس أمر مغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وعائلاتهم".

وفي إرشادات سفر محدّثة خاصة بالعراق، ذكرت الوزارة أنها أمرت الاثنين "موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين بمغادرة العراق لأسباب أمنية".