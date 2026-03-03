هجوم بمسيرات إيرانية يستهدف مخيم "آزادي" في قضاء كويسنجق ويسفر عن إصابة واحدة وانفجارات مستمرة

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) -أفاد مراسل مؤسسة "كوردستان 24" في إدارة رابرين، اراس أمين، نقلاً عن قائممقام قضاء كويسنجق، طارق الحيدري، بأن ثلاث طائرات مسيرة إيرانية استهدفت اليوم مخيم "آزادي" التابع للأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة في القضاء.

وأوضح المراسل في رسالته الصوتية تفاصيل الاستهداف، مبيناً أن إحدى الطائرات المسيرة سقطت بشكل مباشر على المستشفى التابع للمخيم، في حين استهدفت طائرة مسيرة أخرى مستودعاً للذخيرة.

وبشأن الخسائر البشرية، أكد قائممقام كويسنجق تسجيل إصابة واحدة طفيفة فقط حتى الآن. وعزا الحيدري محدودية الخسائر البشرية إلى الإجراءات الاستباقية، حيث تم إخلاء المخيم بالكامل قبل وقوع الهجوم.

ولا يزال الوضع الأمني والميداني في موقع الحادث غير مستقر، حيث أشار المراسل إلى أن استهداف مستودع الذخيرة أدى إلى اندلاع حرائق واستمرار دوي الانفجارات الناتجة عن تطاير الذخائر والأسلحة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.