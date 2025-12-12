السيول في كركوك تلحق أضراراً كبيرة بـ 60 منزلاً في حي شوراو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24، في محافظة كركوك، أن نحو 60 منزلاً في حي شوراو تضرر بسبب الأمطار الغزيرة وتشكّل السيول، مشيراً إلى أن معظم سكانها غادروها.

ووفقاً للمعلومات الواردة، وصلت فرق الاستجابة السريعة التابعة لحكومة إقليم كوردستان إلى الحي المنكوب، وبدأت المرحلة الأولى بعمليات تنظيف المنازل من الطين والوحل.

وقال رئيس فريق الاستجابة السريعة في كركوك، شيرزاد مجيد: فرقنا موجودة في منازل المتضررين، ونقوم بتنظيفها، أما المرحلة التالية بعد التنظيف فتتمثّل في إيصال المساعدات اللازمة.

وبشأن توزيع المساعدات، أوضح المسؤول خلال تصريحٍ لـ كوردستان24، أن جميع المساعدات جاهزة، "لكن بسبب مغادرة معظم الأهالي منازلهم، وبناءً على طلبهم، قمنا بتأجيل عملية التوزيع إلى حين عودتهم أو استعدادهم لاستلام المساعدات".

وبحسب مراسل كوردستان24، يطالب سكان حي شوراو المتضررون بتعويضهم في أسرع وقت ممكن، من أجل التخلص من الوضع الصعب الذي يمرّون به.

وتسببت سيول جارفة في قضاء جمجمال قرب السليمانية، يوم الأربعاء الفائت، بمقتل شخصين، هما امرأة ورجل مسن، وفق ما أعلن وزير الصحة في الإقليم سامان بززنجي.

وفي محافظة كركوك، أفاد مدير ناحية ليلان محمّد ويس عن وفاة طفلة مساء الثلاثاء بعدما جرفتها السيول قرب منزلها.

وتسببت السيول الأربعاء بانهيار جزء من جسر رئيسي في منطقة طوزخورماتو كان يربط بين كركوك وبغداد، وفق ما أفادت السلطات المحلية.